Devlet Bahçeli ile gündem oldu! Nekahat dönemi nedir, ne demektir?

Yağmur Uçar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.

Başarılı geçen operasyonun ardından Bahçeli, bugün taburcu oldu.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.

Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

Haberin akabinde ise vatandaşlar "nekahat dönemi nedir" merak etmeye başladı.

Peki; Nekahat dönemi ne demektir, ne anlama gelir? İşte manası...

NEKAHAT DÖNEMİ NE DEMEK

Devlet Bahçeli için kullanılan "nekahat dönemi" terimi; bir hastalık veya cerrahi müdahale sonrası iyileşme sürecini tanımlıyor.

Bu dönem, bir kişinin sağlık durumunun kötüleşmesinden sonra vücudun yeniden sağlığına kavuşmaya başladığı, güç topladığı ve eski sağlığına dönmeye çalıştığı zaman dilimidir.

Özellikle ameliyat veya ağır bir hastalık geçiren kişilerin vücutlarının iyileşmeye başladığı süreçte, nekahat dönemi önemli bir evre olarak kabul edilir.

Kişinin fiziki ve psikolojik olarak yeniden güçlenmesi, sağlığına kavuşması beklenir.