Deyim gibi challenge: Samanlıktaki iğneyi bulun, IQ'nuzu uçurun...

Yağmur Dinç

Resim bulmacaları beyin gücünüzü test etmenin harika bir yoludur! Aslında, dünyanın en keskin zekalarından bazıları zihinsel olarak çevik kalmanın, IQ'larını artırmanın ve gözlem becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak resim bulmacalarından hoşlanır.

Eğer bunu başarabileceğinizi düşünüyorsanız, önümüzde çok az kişinin üstesinden gelebileceği bir zorluk var.

Samanlıktaki iğneyi bulmak basit görünebilir, ama bunu 5 saniyede yapabilir misiniz?

Hadi meydan okumaya başlayalım: Bu samanlıktaki gizli iğneyi sadece 5 saniyede bulabilir misin?

Bu, sıradan bir gözlem testi değil; beyninizin işlem gücünün gerçek bir ölçümüdür.

Belirli bir zaman diliminde başarılı olanlar genellikle yüksek IQ ile bağlantılı önemli bir özellik olan görsel zekaları yüksek olan kişilerdir.

Eğer iğneyi çabuk bulursanız, desen tanıma ve odaklanma yeteneği mükemmel olan, keskin zekalı bireylerden oluşan özel bir gruptasınız demektir.

Asıl test, beyninizin görsel ayrıntıları ne kadar hızlı işleyebildiğinde yatıyor.

3...

2...

1...

İğneyi göremeyenler için endişelenmeyin. Cevabı aşağıdan kontrol edin.