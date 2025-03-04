DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS sınavı ne zaman?

Hüseyin Topuz

Dikey Geçiş Sınavı, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin ya da mezun olabilecek şartları yerine getirmiş olan kişilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen bir sınavdır.

DGS sınavına girecek adaylar sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında aramalarına hız kazandırdı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

DGS sınavı her sene ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 2025 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

2025 DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 yılında DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. DGS sınavının sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS başvuruları ne zaman?

DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını yapabilecek.