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İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılım sağlıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi tamamlayan adayların katılım sağladığı DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2025 itibariyle başladı.

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte sınava katılım sağlamak isteyen adayların gündeminde başvuru ekranı ve sınav ücreti yer almaya başladı.

2025 yılı DGS sınav ücretini merak eden adaylar aramalarına hız kazandırmış durumda. Peki, DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? DGS 2025 başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte 2025 DGS başvuru ücreti belli oldu. DGS sınavına katılım ücreti 2025 yılı için 950 TL olarak belirlendi.

Başvuru ücretleri ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 DGS başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında, güncel bir vesikalık fotoğrafın sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması şart.

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