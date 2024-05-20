DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 DGS geç başvuru tarihleri...

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30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları son günlerde gündemde yer alıyor.
Bilindiği üzere 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayan DGS sınavı başvuruları 20 Mayıs Pazartesi (bugün) günü sona erecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.
Bugün sona erecek olan DGS başvurularının ardından gözler DGS geç başvuru tarihine çevrildi.
Peki, 2024 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o tarih...
DGS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM tarafından açıklanan 2024 DGS takvimine göre geç başvuruların başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.