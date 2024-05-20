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DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 DGS geç başvuru tarihleri...

DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 DGS geç başvuru tarihleri... Haziran ayında yapılacak olan 2024 DGS sınavı için geç başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte 2024 DGS geç başvuru tarihleri...