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DGS tercihleri başladı mı? 2024 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

DGS tercihleri başladı mı? 2024 DGS tercihlerinde son gün ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’nın açıklanmasının ardından tercih süreci başladı ve ÖSYM tarafından yapılan duyuruda tercihlerin yapılabileceği tarih aralığı da açıklandı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? 2024 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?