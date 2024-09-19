DGS tercihleri başladı mı? 2024 DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih yapmayı heyecanla bekliyorlardı.
İki yıllık önlisans programlarından mezun olan adaylar, aldıkları puanlara göre dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak girdikleri DGS sınavından aldıkları puan doğrultusunda için üniversite tercihlerinde bulunacaklar.
ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yaptığı duyurunun ardından başlayan tercih süreci beraberinde ne zaman biteceği sorusunu da getirdi. Peki DGS tercihlerinde son tarih ne zaman? İşte, detaylar...
2024 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri ise 18 Eylül 2024 tarihi itibariyle başladı.
2024 DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
Kılavuzda belirtilen bilgilere göre, 2024 DGS tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini en geç 24 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Yerleştirme işlemleri, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallara göre yapılacaktır.