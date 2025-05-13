Diğer kahvelerin aksine bakın Türk kahvesinin köpürmesinin nedeni bakın neymiş…

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Sabahın ilk saatlerinde ya da dostlarla yapılan keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi… Mis gibi kokusu, zarif sunumu ve en çok da üzerindeki o yoğun, kadifemsi köpüğüyle Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, bir kültür simgesi haline gelmiş durumda.

Severek tüketilen Türk kahvesinin köpüğünün neden oluştuğu ise neredeyse kimse tarafından bilinmez.

Bu köpük yalnızca görsel bir şölen sunmaz, aynı zamanda kahvenin aromasını da hapseder. İçerken hissedilen yoğun tat ve kıvamlı yapıyı oluşturan sır belli oldu.

Hem damağa hem de göze hitap eden Türk kahvesinin köpüğünün oluşmasını nedeni bakın neymiş…

KÖPÜRÜYOR ÇÜNKÜ…

Türk kahvesi, dünyanın en ince öğütülen kahvelerinden biridir. Bu özel öğütme şekli sayesinde kahve taneleri içlerinde barındırdıkları karbondioksit gazını kolayca dışarı bırakır.

Çekirdekler kavrulurken oluşan bu gaz, cezvede suyla buluştuğunda yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlar. Tam bu sırada cezvedeki sıvı, kaynama noktasına yaklaşırken karbondioksit kabarcıklar halinde yüzeye doğru yükselir ve işte o tanıdık, yoğun Türk kahvesi köpüğü ortaya çıkar.