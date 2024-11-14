Dikenli tellerle, köpeklerle korunuyor! Tanesi 60 liradan satılıyor…

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Antalya’nın Alanya ilçesinde üreticiliği yapılan avokado üreticiliği hırsızların odağı haline gelmiş durumda. Üreticinin 60 liradan alıcı bulduğu meyve bahçelerde dikenli tellerle koruma altına alınmaya başladı.

Üreticilerin uykusunu kaçıran avokado hırsızlığı konusunda caydırıcı cezalar alınması beklenirken kendi imkanları ile çoban köpekleri ve dikenli teller ile meyveler korunmaya çalışıyor.

Kolay toplanabilir ve taşınabilir olması nedeniyle hırsızların daha kolay hareket etmesine imkan sağlıyor. Hırsızların avokado meyvesi çalmalarından tedirgin olan üreticiler meyveleri zamanından önce hasat etmek zorunda kalıyor.

Tam olmamış avokadoları toptancılara yarı fiyatına verildiğini söyleyen üreticiler, bu konu ile Ziraat Odası ve Avokadocular Birliğinden destek istediklerini söylediler.

BİR GECEDE 80 AĞAÇ!

Alanya’nın birçok mahallesinde gerçekleşen bu hırsızlıklar bir gecede 80 ağacın meyvesinin çalınmasına kadar ulaştı.

Vatandaşlar hırsızlar ile mücadele kapsamında geceleri çoban köpekleri ile gezerken aynı zamanda maliyeti yüksek olmasına rağmen 7 metre yüksekliğinde, üreticinin kenar duvarı yaptırması gelebilecek olan hırsızlarında gözünü korkutmaya çalışıyor.

Alanya da Avokado hırsızlığının artması üreticinin tetikte beklemesine neden oluyor. Alanya’nın Özvadi Mahallesinde 2 bin 500 adet avokado ağacı olduğunu dile getiren Orhan Metin yaşadıkları tedirginlikle alakalı olarak "Avokado üretimine başladık, bunun için öncelikle kameramız, kenar duvarlarımız, jiletli tellerimiz, ile önlem aldık. Hemen hemen her gün hırsızlık yaşanıyor, yakalınca da çokta cezası yok ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyorlar, o yüzden böyle bir önlem aldık çevre duvarlarımız, çitlerimiz, jiletli tellerimiz, kamera sistemimiz bunlar caydırıcı önlemlerimizden birkaç tanesi'' ifadelerine değindi.