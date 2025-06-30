Dikkat testi: Bu fotoğraftaki 4 yüzü sadece gerçek dahiler bulabiliyor… Bu optik illüzyon testinde sıradan bir pastane görseli yer alıyor. Ancak bu karede gizlenmiş dört insan yüzü bulunuyor. Beyninizin sizi nasıl kandırdığını ve dikkat becerinizin ne kadar güçlü olduğunu test etmek için bu illüzyona sadece 5 saniyenizi ayırın.