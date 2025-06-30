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Dikkat testi: Bu fotoğraftaki 4 yüzü sadece gerçek dahiler bulabiliyor…

Bu optik illüzyon testinde sıradan bir pastane görseli yer alıyor. Ancak bu karede gizlenmiş dört insan yüzü bulunuyor. Beyninizin sizi nasıl kandırdığını ve dikkat becerinizin ne kadar güçlü olduğunu test etmek için bu illüzyona sadece 5 saniyenizi ayırın.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Dikkat testi: Bu fotoğraftaki 4 yüzü sadece gerçek dahiler bulabiliyor…

Optik illüzyonlar, beynimizin nasıl çalıştığını anlamak için eşsiz fırsatlar sunar.

Gölge, renk, perspektif ve hareket gibi ipuçları, beynimizin gerçekliği yeniden şekillendirmesine neden olur. 

Şimdi sizi küçük ama etkileyici bir meydan okumaya davet ediyoruz.

Aşağıda yer alan illüzyonda gizlenmiş 4 insan yüzünü sadece 5 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıdaki görselde bir adam ve çocuğu pastaneden alışveriş yapıyor.

Göreviniz, bu pastanedeki gizli yüzleri 5 saniye içinde tespit etmek. 

Görüntüdeki ana hatlara, şekillere ve gölgelere odaklanarak başlayın.

Bulduysanız tebrik ederiz. Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.

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