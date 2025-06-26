Dikkat testi: C’lerin arasındaki D harfini 11 saniyede bulan, dahi çıkıyor

Zihin egzersizlerinin en eğlenceli hali olan zeka oyunları, her yaştan insanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu tarz bulmacalar yalnızca eğlence amaçlı değil, aynı zamanda bilişsel becerilerinizi geliştirmek için de birebir.

Uzmanlara göre bu tip zeka oyunları odaklanma süresini uzatmanın yanı sıra hafızayı da güçlendiriyor.

Bu testte "C" harflerinden oluşan görsel bir dizi içerisinde gizlenmiş tek bir "D" harfini bulmanız gerekiyor. Sadece 11 saniyeniz var…

Yukarıdaki görselde “C” harflerinin olduğu bir görsel yer alıyor. Aralarında bir tane “D” harfi gizli.

Göreviniz gizli "D" harfini 11 saniye içinde bulmak.

Belirtilen süre içinde doğru cevabı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.