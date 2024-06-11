Dikkat testi: Farklı olan harfi ilk bakışta görenler üstün zekalı kabul ediliyor Sosyal medyada paylaşılan bir test gündeme oturdu. Peki, siz bu resimde farklı olan harfi kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hadi başlayın..

ensonhaber.com

Sosyal medyada paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara farklı olan harfi kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Teste katılanlardan 'X' harfi ile dolu olan resimde araya sıkıştırılan farklı harfi en kısa sürede bulmaları istendi.

Resimde 'X' dışında farklı bir harf daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın. Süreniz başladı...

İşte o resim;

Resimde çok sayıda 'X' harfi bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o harf diğerlerinden farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Peki, siz bu resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabildiniz?

Eğer farklı harfi bulamadıysanız üzülmeyin. Farklı olan harfi bulamayanlar için cevabı açıklıyoruz.

İşte resimdeki farklı harfin yeri..