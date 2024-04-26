Dikkat testi: Farklı olan şekeri 4 saniyede bulanlar üstün zekalı kabul ediliyor

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.
Dikkat ölçmeye dayalı bu tür dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.
Teste katılanlardan 12 adet şeker arasında farklı olanı en kısa sürede bulmaları istendi.
Resimde bulunan 12 şekerden 1 tanesi diğer şekerlerden farklı olarak haızrlanmış.
Peki, siz resime bakınca farklı olan şekeri kaç saniyede bulabileceksiniz?
Hadi test etmeye başlayın...
İşte o görsel...
Resimde 12 adet şeker bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o şeker diğerlerinden farklı.
Bu tür testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.
Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.
Resimde farklı olan şekeri bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyor.
İşte resimdeki farklı şeker...