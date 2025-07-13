Dikkat testi: İki resim arasındaki 2 farkı 7 saniyede bulun!

Görsel dikkat ve odaklanma becerilerinizi test etmeye hazır mısınız? İşte karşınızda iki benzer gibi görünen ama aralarında gizli 2 fark bulunan bir görsel bulmaca.

Dikkat gerektiren bu eğlenceli bulmacada iki benzer resim arasında saklanan farkları bulmaya çalışacaksınız.

Hem eğlenmek hem de zihinsel keskinliğinizi ölçmek için bu dikkat testine göz atın. Farkları bulmak sandığınız kadar kolay olmayabilir!

Bakalım tüm farkları bulabilecek misiniz? Hemen dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 2 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 7 saniyede buluyor.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılır.

Bazı detaylar gözünüzden kaçabilir, ama dikkatli bir bakışla tüm gizli ipuçlarını bulabilirsiniz.

Peki siz iki resim arasındaki 2 farkı bulabildiniz mi? Sadece 7 saniyeniz kaldı...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre doldu...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların arasında yer alıyor.