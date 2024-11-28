Dikkat testi: İki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulanlar dahi sayılıyor...

Hüseyin Topuz

Farkı bulmaya dayalı bulmacalar, insanların iki benzer resim arasındaki farklılıkları tespit etmelerini gerektiren görsel testlerdir.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılır.

İnternette paylaşılan bir bulmacada kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkları en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Bu tarz bulmaca oyunları kişilerin görsel algılarını test etmeye yardımcı olmaktadır.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 10 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 3 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 8 saniyede farkediyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Son 10 saniyeniz kaldı...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre doldu...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların arasında yer alıyor.