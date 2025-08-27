Dikkat testi: İki resim arasındaki 5 farkı bulmak için 10 saniyeniz var…

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı testler sosyal medyanın en dikkat çekici içerikleri arasında yer alıyor.

Bu tür testler, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir testte kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki 5 farkı en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmak için sadece 10 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkları kaç saniyede bulabileceksiniz...

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

İki resim arasında 5 adet fark yer alıyor. Yalnızca çok dikkatli bakan insanlar bu farkları 10 saniyede bulabiliyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki farkları bulabildiniz mi? Eğer siz bu resimdeki farkları kısa sürede bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki 5 fark kırmızı alanların arasında yer alıyor.