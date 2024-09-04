Dikkat testi: Ne kadar dikkatlisiniz? Resimde kritik bir hata var... Hatayı fark etmek ayrıntılara daha fazla dikkat etmeyi, keskin gözlem yapmayı, mantıksal düşünmeyi ve yüksek IQ'yu gerektirir.

Editör: Yağmur Dinç

IQ'nuzun resimli bulmacaları ne kadar hızlı ve doğru çözebildiğinizle ölçülebileceğini biliyor muydunuz ?

Bu ilgi çekici zorluklar yalnızca gözlem becerilerinizi değil aynı zamanda bilişsel işlem hızınızı da test eder.

Resim bulmacaları sadece bir eğlenceden daha fazlasıdır; beyninizin nasıl çalıştığına dair bir penceredir.

İşte kalabalık bir caddede motosikletle gezen bir adamın sıradan görünen bir görüntüsü.

İlk bakışta her şey normal görünüyor ancak büyük bir hata var. Zaman dolmadan önce bunu fark edebilir misiniz?

Resmi yakından incelemek için bir dakikanızı ayırın. Sahne basittir: kalabalık bir caddede, arabalar ve yayalarla çevrili bir motosikletli adam.

Ama bir terslik var. Burada bir şeyler pek de doğru değil. Bu resim bulmacası en dikkatli bireyleri bile zorlamak için tasarlandı.

Adamın motosiklette oturma şekli mi? Yoksa belki de motosikletin kendisinde garip bir şey mi var? Uyuşmayan ne?

Küçük detaylara dikkat edin, örneğin trafiğin akışına, belki trafiğin yönüne, motosikletin konumuna, hatta adamın kıyafetine.

Hatayı fark etmek ayrıntılara daha fazla dikkat etmeyi, keskin gözlem yapmayı, mantıksal düşünmeyi ve yüksek IQ'yu gerektirir.

Peki buldunuz mu? Yoksa hala neyin yanlış olabileceğini mi düşünüyorsunuz?

Hala hatayı bulmaya çalışıyorsanız, aşağıdaki cevaba bakın.

Motosikletin plakaları arkada ve önde aynı değil.