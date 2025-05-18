Dikkat testi: Resimdeki 94 sayısını 5 saniyede bulanlar yüksek IQ'lu kabul ediliyor

Haber Merkezi

Sosyal medyada viral olan bir görsel, kullanıcıların dikkat ve zeka seviyesini test ediyor.

Görselde çeşitli sayılar arasında gizlenmiş olan “94” rakamını 5 saniye içinde bulabilenlerin, yüksek IQ'ya sahip olduğu iddia ediliyor.

Zorluk seviyesi oldukça yüksek olan testte, sayıların kalabalığı arasında “94” rakamını fark etmek kolay değil.

Ancak iddiaya göre bu sayıyı ilk 5 saniye içinde tespit edebilen bireyler, ortalamanın üzerinde dikkat düzeyi ve zeka seviyesine sahip.

Bu bulmacada sizden istenen '91' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '91' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim;

Resimde yüzlerce '91' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 5 saniyeniz var. Süreniz başladı.

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...