Dikkat testi: Resimdeki farklı harfi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin gözler iş başına...

Hüseyin Topuz

Görsel zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan eğlenceli testlerdir.

Bu tür testlerde sizden istenilen resimdeki farklı olanı en kısa sürede bulmak.

Vereceğimiz resimdeki farklı harfi 6 saniyede bulmak için çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Paylaştığımız görselde yüzlerce 'M' harfi yer alıyor. Ancak bu 'M' harflerinin arasına gizlenmiş farklı bir harf daha var.

Resimdeki farklı harfi bulmak için sadece 6 saniyeniz var.

İşte o görsel...

Resimdeki farklı olan harfi 6 saniye içerisinde görebildiniz mi?

Eğer verilen süre içerisinde farklı olan harfi bulduysanız bu sizin son derece dikkatli ve yüksek IQ'lu biri olduğunuzun göstergesidir.

Eğer resimdeki farklı harfi bulamadıysanız üzülmeyin. Testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre doldu...

İşte, farklı olan harfi bulamayanlar için testin cevabı...

Resimde bir adet 'N' harfi yer alıyordu.