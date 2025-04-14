Dikkat testi: Resimdeki kaplumbağayı 6 saniyede bulabilenler üstün zekalı sayılıyor...

Hüseyin Topuz

İnternette birbirinden zorlu ve farklı görsel zeka testleri, optik illüzyon bulmacaları ve resimli bulmacalar paylaşılıyor.

Farklı optik illüzyon bulmacaları son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla gündem oluyor.

Özellikle benzer görseller arasındaki farklı nesneyi bulmaya dayalı dikkat gerektiren görseller büyük ilgi görüyor.

Sizler için seçtiğimiz yeni görselde ise yapraklar ve çiçekler arasında saklanmış kaplumbağayı bulmanızı istiyoruz.

İşte o görsel;

Bu tür testler hem zihin geliştirici hem de eğlenceli olmasından dolayı birçok insanın dikkatini çekiyor.

Dikkatli bakanların kısa sürede bulabildiği kaplumbağayı bir çok kişi uzun uzun bakmasına rağmen farkedemiyor.

Peki siz resimde gizlenmiş kaplumbağayı kaç saniyede bulabildiniz? Eğer bulamadıysanız merak etmeyin kaplumbağanın yerini sizlerle paylaşıyoruz.

İşte resimde gizlenmiş kaplumbağanın bulunduğu yer;