Dikkat testi: Resimler arasındaki 7 farkı 10 saniyede bulanlar üstün zekalı sayılıyor...

Hüseyin Topuz

Dikkatli bakışların ve keskin ayrıntı yeteneğinin ön planda olduğu bu eğlenceli bulmacada iki benzer resim arasında saklanan farkları bulmaya çalışacaksınız.

Küçük detayların büyük farklar yarattığı bu görsel oyunda, hem eğlenecek hem de zihinsel becerilerinizi test edeceksiniz.

Bakalım tüm farkları bulabilecek misiniz? Hemen dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 7 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 10 saniyede buluyor.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılır.

Bazı detaylar gözünüzden kaçabilir, ama dikkatli bir bakışla tüm gizli ipuçlarını bulabilirsiniz.

Peki siz iki resim arasındaki 7 farkı bulabildiniz mi? Son 10 saniyeniz kaldı...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre doldu...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların arasında yer alıyor.