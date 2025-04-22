Haber Merkezi

Sağlık açısından sorunlara neden olabileceği gerekçesiyle yapılan gıda denetimleri sonucunda bir atıştırmalık daha market raflarından kalkıyor.

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV) tarafından yapılan uyarılar kapsamında, Belçika’da “Hot Chip” markasına ait “Hot Nut Challenge” isimli aşırı acı ürün, sağlık açısından tehlike oluşturması nedeniyle satıştan kaldırıldı.

Söz konusu atıştırmalıkta bulunan yüksek miktardaki capsaïcinoïdes maddesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

“DİKKATLİ OLUN” UYARISI YAPILDI

FAVV’nin açıklamasına göre, ürün nefes alma zorluğu, cilt tahrişi ve gözlerde yanma gibi etkiler yaratabilmesi nedeniyle ürün konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

Aynı zamanda ajans, tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi ve satın aldıkları noktaya iade etmeleri gerektiğini bildirdi.

FAVV'nin talebinin ardından “My American Shop” firması tarafından piyasadan tamamen çekildi. Firma, söz konusu ürün hakkında ise geri çağırma sürecini başlattığını duyurdu.

Yetkililer, ürünün 6 Ocak 2025 ile 17 Nisan 2025 tarihleri arasında satışta olduğunu belirtirken, özellikle çocuklar ve gençler arasında popülerleşen bu tür “challenge” ürünlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

TOPLATILAN ÜRÜNÜN BİLGİLERİ

- Ürün: Hot Nut Challenge

- Miktar: 24 gram

- Marka: Hot Chip

- Son Tüketim Tarihi: 19.02.2026