Dil altında 1 adet eritin, etkilerine şaşırın...

Yağmur Dinç

Dil altında çikolata bekletmek, vücudun hızlı bir şekilde enerji almasını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Özellikle bitter çikolata tercih edildiğinde, sağlık açısından ciddi faydalar sağlanabilir.

Çikolata, teobromin, feniletilamin ve triptofan gibi maddeler içerir. Bu bileşenler, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin ve dopamin salgılanmasını sağlar.

Aynı zamanda ani şeker düşüşlerinde, özellikle diyabet hastaları için kurtarıcı bir yöntemdir.

DİL ALTINDA ERİTİN

1 parça bitter çikolatayı dilinizin altına koyun ve erimesini bekleyin.

Çikolatada bulunan teobromin ve magnezyum, rahatlatıcı etkiler gösterebilir.

Çikolatayı dil altında bekletmek, bu etkilerin hızlı bir şekilde hissedilmesini sağlar.