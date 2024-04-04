Diliniz nasıl duruyor? Ağzınız kapalıyken mutlaka böyle tutun Ağzınızın kapalı olduğu pozisyonda dilinizin duruşu, postür sağlığınız hakkında önemli bilgiler veriyor. Peki, sizin diliniz nasıl duruyor hiç dikkat ettiniz mi?

ensonhaber.com

Dil, insan vücudunun en önemi organlarından biridir. Tat alma, yutkunma, konuşma gibi yaşamlar faaliyetlerimizin gerçekleşmesini sağlar.

Dil sağlığı bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Özellikle dilin ağzımızın içinde duruşu, postüre uygun bir şekilde olmalıdır.

Ağzınızı kullanmadığınız zamanlarda, yani ağzınızın kapalı olarak durduğu her an ve gece yatarken de dilinizin ucu bu noktada durmalı.

Dilin doğal noktası

Dilinizin ucu, üst dişlerinizin hemen arkasında, yumuşak damak ile temas halinde olmalıdır. Bu, doğal ve rahat bir dil pozisyonudur.

Dilinizin ortası, ağız tabanınızın ortasında olmalıdır. Dilinizin arka kısmı hafifçe yukarı doğru hafifçe kaldırılabilir, ancak dilinizi fazla yukarıya veya geriye itmeyin.

Dilin doğru pozisyonda olması, ağız içi dengenin korunması ve konuşma, yutma gibi işlevlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Ayrıca, dişlerin üzerindeki plak birikimini azaltabilir ve ağız hijyenini koruyabilir.