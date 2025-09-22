Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu! Dev maç o kanalda şifresiz...

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi Lig aşamasında 8 maç oynayacak. Maçların dördü deplasmanda, dördü ise sarı lacivertlilerin evinde oynanacak.

Futbolseverler, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Sarı lacivertli futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu.

Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.