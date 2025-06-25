Dinozorlara bakın, farklı olanı ayırın! Tam bir süper zeka işi...

Görsel illüzyonlar, gözlerimiz ve beynimizle oyun oynayan resimlerdir. Bu bulmacalar, bir bireyin görme keskinliğini test etmek için harikadır.

Bu görsel illüzyon mücadelesinde, 36 dinozor var; bunlardan biri hepsinden eşsiz. Benzersiz dinozoru 4 saniyede bulabilir misiniz?

Gözlem becerilerini şimdi bu görsel illüzyon resmiyle test et!

Kaynak: Pinterest

Yukarıda paylaşılan görsel illüzyon görüntüsü, 40 adet aynı görünümlü dinozordan oluşan bir grubu tasvir ediyor. İlk bakışta hepsi birbirine benziyor, ancak bir tanesi diğerlerinden farklı.

Göreviniz, resimdeki 36 dinozor arasından hangisinin benzersiz olduğunu bulmaktır.

Görsel illüzyon bulmacasını verilen zaman sınırı içerisinde çözebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Resmi dikkatlice inceleyin.

En keskin gözlere sahip kişiler, ortalama görme keskinliğine sahip olanlara göre benzersiz dinozoru daha hızlı bulabilirler.

Acele etmek!

Zaman akıp gidiyor.

Resme son bir kez bakın; ufak değişiklikleri fark etmeye çalışın.

Ve…

Zaman doldu.

Benzersiz dinozoru fark eden kartal gözlü okuyucularımızı tebrik ediyoruz; keskin bir beyniniz ve 20/20 görüşünüz var.

Dinozoru bulamayanlar aşağıdaki çözüme bakabilirler.