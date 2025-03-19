Diploma sorgulama ekranı 2025: e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama ekranı

Yağmur Uçar

Diplomamı nereden görürüm? Eski diploma nasıl bulunur? Diploma e-Devlet'ten çıkar mı? gibi sorular, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan bir konu.

e-Devlet Kapısı, bu işlemi vatandaşlara rahatlıkla sağlıyor.

Diploma sorgulamak isteyenler, birkaç bilgi girerek üniversite mezuniyet belgesine ulaşabiliyor.

Peki; diploma nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet diploma sorgulama ekranı...

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI SORGULAMA 2025

1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.

2. "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" (YÖK) sekmesini seçin.

3. "Mezuniyet Belgesi Sorgulama (Üniversite)" seçeneğine tıklayın.

4. T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın.

5. Mezuniyet belgenizi görüntüleyin ve isterseniz yazdırın.