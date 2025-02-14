Direksiyonunuz titriyorsa yandınız! İşte sebebi

Yağmur Uçar

Aracınıza gözünüz gibi baksanız bile, bazı istenmedik durumlar ortaya çıkabilir.

Milyonlarca sürücünün en sık yaşadığı problemlerden biri ise " direksiyon titremesi"dir.

Titreyen direksiyon, oldukça endişe verici olsa da altında yatan sebebi bildiğinizde tamiri de kolaylaşır.

Direksiyon titremesinin nedenleri açısından birçok faktör bulunsa da, en yaygın olanları sizler için araştırdık.

Peki; direksiyon neden titrer? Hız yükseltince direksiyon titremesi neden olur? İşte olası sebepleri...

1- Lastikler düzgün bir şekilde dengelenmediğinde, hız arttıkça direksiyon titremesi başlayabilir. Bu, genellikle 80 km/s ve üzeri hızlarda daha belirgin hale gelir.

Asimetrik veya aşırı aşınmış lastikler de direksiyon titremesine neden olabilir.

Lastiklerin fazla şişmesi veya havasının düşük olması, direksiyonun titremesine yol açabilir.

2- Fren disklerinin eğilmesi veya aşınması, özellikle fren yaparken direksiyonun titremesine neden olabilir. Bu genellikle fren pedalına basıldığında hissedilir.

3- Aşınmış amortisörler, salıncak kolları veya süspansiyon elemanları, direksiyon titreşimlerine yol açabilir.

4- Jantlar zamanla eğilebilir veya hasar görebilir. Bu da özellikle yüksek hızlarda direksiyonun titreşmesine yol açabilir.

5- Motorun düzgün çalışmaması, özellikle hızlanırken direksiyona yansıyan titremelere yol açabilir.