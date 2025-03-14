Dişçiye gidecekler dikkat! Hekimler iş bırakıyor

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Diş hekimleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın iş bırakıyor! HEKİMSEN’in çağrısıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda gerçekleştirilecek eylemde, sağlık sektöründeki zorluklar ve mesleki hak kayıpları gündeme taşınacak.

Özlük hakları, çalışma koşulları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle harekete geçen diş hekimleri, seslerini duyurmak için ülke genelinde görevlerini bırakacak. Yetkililerden somut adımlar bekleyen sağlık çalışanları, hak ettikleri şartlar için mücadelelerini sürdürecek.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, söz konusu iş bırakma hakkında, "HEKİMSEN, 14 Mart'ta diş hekimleri için bir eylem açıklamıştır. Maksadımız şudur, ideal bir sağlık sistemi oluşturmak için yetkilileri uyarmaktır. Zaten Sendika olarak başkaca bir faaliyet yapamıyoruz ancak eylem yaparak sesimizi duyurabiliyoruz. Gerçi son zamanlarda Bakanlığımız ile direkt görüşmeler oldu ancak bunlardan yeterli faydayı alamadık" ifadelerini kullandı.

RANDEVU ALMAYIN!

Diş hekimi randevusu alacak olan vatandaşların 14 Mart Tıp Bayramı’nda diş hekimleri tarafından yapılacak olan iş bırakma eylemi nedeniyle randevu almamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği paylaşıldı.