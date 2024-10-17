Discord açılacak mı, ne zaman? Discord erişim engeli kalkacak mı?

Haber Merkezi

Son dönemde iki genç kızın Semih Çelik tarafından katledilmesi olayıyla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord’a, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

9 Ekim 2024 tarihinden bu yana kapalı olan Discord, gençlere ve çocuklara yönelik taciz, şantaj gibi olaylarla anılmaya başlanmış, bu sebeple platform üzerindeki güvenlik endişeleri artmıştı.

Discord'un ne zaman açılacağı ise kullanıcıların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor.

Peki, Discord açılacak mı? Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?

DISCORD AÇILACAK MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bu kararın ardından, platforma yönelik yasak devam ederken yetkililerden erişim engelinin kaldırılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Özellikle gençler ve oyun toplulukları tarafından sıkça kullanılan Discord’un ne zaman yeniden açılacağı, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Şu ana kadar herhangi bir tarih belirtilmiş değil. Yetkililerden bir gelişme olduğunda, kullanıcılar resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilecek ve platforma erişim yeniden sağlanabilecek.