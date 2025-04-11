Haberler



Bilgi



Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Nisan 2025 Discord engeli...

Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Nisan 2025 Discord engeli... 9 Ekim 2024'ten bu yana erişim engeli bulunan Discord, kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor. Nisan ayında açılıp açılmayacağı araştırılan Discord'a dair son gelişmeler gündemde. Peki; Discord açılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...