Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Nisan 2025 Discord engeli...

Türkiye'de 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılan Discord hakkında kullanıcılar, erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor.
Erişim engeli, platformda cinsel istismar, şantaj ve müstehcenlik içeren içeriklerin tespiti üzerine getirilmişti.
Discord’un yeniden erişime açıldığına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.
Peki, Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Nisan 2025 Discord için son durum...
DİSCORD AÇILACAK MI 2025
Son günlerde bazı kullanıcılar, Discord'un yeniden erişime açıldığına dair iddialarda bulundu.
Ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Discord'a uygulanan erişim engeli hâlâ devam ediyor.
Yetkililerden yapılacak resmi açıklama beklenirken, platformun ne zaman yeniden tamamen erişilebilir hale geleceği belirsizliğini koruyor.