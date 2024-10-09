Discord kapatıldı mı? Discord’a erişim engeli geldi mi? Son günlerde gündemin nabzını tutan, sosyal medya platformu Discord'da yaşanan siber zorbalık olayları büyük bir yankı uyandırmıştı. Tartışmaların odağındaki Discord’a ise gece saatlerinden itibaren giriş yapılamıyor. Peki, Discord kapandı mı? Dİscord’a erişim engeli mi geldi? İşte, detaylar...

Haber Merkezi

Topluluk kurmayı hedefleyen mesajlaşma uygulaması olan Discord son günlerde yaşanan olayların ardından gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Tartışmaların odağı haline gelen uygulamada 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince erişim yasağı olabileceği açıklanmıştı.

Gece saatlerinden bu yana giriş yapılamayan uygulamayla ilgili erişim yasağı gelip gelmediği konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Discord'a erişim engeli mi geldi, neden girilmiyor, yasaklandı mı? İşte, tüm detaylar...

DİSCORD KAPATILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu olan Discord'a 9 Ekim Salı saat 01.00 itibarıyla erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Yaşanan erişim sorunun ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında platform ile ilgili bir açıklama yayınlandı. Discord ile ilgili yer alan açıklamaya göre, Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.