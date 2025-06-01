Diyanet açıkladı! Bayram namazı öncesi kurban kesilir mi?

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Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kurban kesim vaktiyle ilgili oldu.

Özellikle "Bayram namazı kılınmadan kurban kesilir mi?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında sıklıkla gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya dair önemli bir açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Peki, Bayram namazı öncesi kurban kesilir mi? İşte yanıtı...

Bayram namazından önce kesilen kurbanlar geçersizdir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara konu hakkında uyarılarda bulundu.

Vekaletle kurban kesen bazı kurumların taahhütlerini yerine getirmek için aceleci davrandıklarını dile getiren Bozkurt, "Vekalet verenlerin vekili konumunda olan kurum ve kişiler, müvekkilinin hassasiyetine riayet etmeli. Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda, namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli. Yani bayram namazından önce kurban kesmemeliler. Bayram gününden ve bayram namazından önce kesilen kurbanlar geçersizdir" değerlendirmesinde bulundu.