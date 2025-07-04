Doğalgaz faturası yüzleri güldürecek: Bu kişiler yarı fiyatına kullanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal destek politikalarına bir yenisini daha ekledi.

BOTAŞ ile yapılan iş birliği kapsamında, artık şehit aileleri ve gaziler doğalgazı yüzde 50 indirimli kullanacak.

Yeni uygulamayla birlikte, konut tüketiminde doğalgazın metreküp fiyatı 7,77 TL iken, şehit yakınları ve gaziler bu bedelin yarısını, yani 3,88 TL ödeyecek.

Bu indirim, özellikle kış aylarında aile bütçesini ciddi oranda rahatlatacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Şehit aileleri ve gazilere yönelik doğalgazda yüzde 50 indirim uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci netleşti.

İndirimli tarifeden yararlanmak isteyen şehit yakınları ve gazilerin, şehit yakını ya da gazi maaşı aldıklarını gösteren resmi belgeyle birlikte başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Bu belgenin ilgili doğalgaz dağıtım şirketine ibraz edilmesiyle birlikte, indirimli tarifeye geçiş sağlanabilecek.