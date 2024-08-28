Doğu At Ensefaliti Virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Doğu At Ensefaliti öldürür mü? Son günlerde adından sıkça söz ettiren virüs türlerinden birisi olan Doğu At Ensefaliti Virüsü, bulaş riski dolayısıyla merak edilen virüs türleri arasında yer alıyor. Peki, Doğu At Ensefaliti Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve virüsten nasıl korunulur?

Editör: Seda Yeşilyurt

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 80 yaşındaki enfekte bireyin ölüm haberiyle Doğu At Ensefaliti Virüsü'ü (Eastern Equine Encephalitis Virus, EEEV) gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Ciddi beyin iltihaplarına yol açabilen bu virüsün nasıl ortaya çıktığı, nerelerde görüldüğü ve tedavisinin olup olmadığı gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, doğu at ensefaliti hakkındaki tüm detaylar...

DOĞU AT ENSEFALITI NEDIR?

Doğu at ensefaliti (EEE), Togaviridae ailesine ait bir virüsün neden olduğu, ciddi bir beyin iltihabına neden olan bir enfeksiyonudur. Bu virüs, öncelikle sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır ve insanları, atları ve bazı kuş türlerini etkiler.

EEE virüsü, insanlara bulaştığında merkezi sinir sistemine saldırarak beyin dokusunda şiddetli iltihaplanmaya neden olur. Hastalık, ciddi nörolojik hasara yol açar ve enfekte olan bireylerin yaklaşık üçte biri için ölümcüldür.

Hayatta kalanlarda ise kalıcı nörolojik bozukluklar ve motor fonksiyon kayıpları gibi ciddi komplikasyonlar gelişir. Bu nedenle EEE, tıp camiası ve halk sağlığı yetkilileri tarafından oldukça ciddiye alınır ve genellikle salgınlar halinde ortaya çıktığında önemli bir halk sağlığı tehdidi olarak değerlendirilir.

Doğu At Ensefaliti (EEE) Belirtileri Nelerdir?

Doğu at ensefalitinin belirtileri, virüsün insan vücuda girmesinden yaklaşık 4 ila 10 gün sonra ortaya çıkar.

Virüsün vücuda girdikten sonra yaygın olarak gösterdiği belirtiler, ani başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, titreme ve halsizlik olarak belirtilir.

Hızla şiddetlenebilecek olan bu belirtilerin yanında nörolojik semptomlar da gelişebilir. Nörolojik belirtiler arasında ise yaygın olarak, bilinç kaybı, şiddetli baş ağrıları, boyun sertliği, nöbetler, kas zayıflığı ve hareket bozuklukları bulunur.

Hastalığın ilerleyen aşamalarında, koma ve ölüm riski artar. EEE, merkezi sinir sistemine doğrudan saldırdığı için belirtiler genellikle hızlı bir şekilde kötüleşir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Erken tanı ve tedavi, hastalığın seyrini ve sonuçlarını önemli ölçüde etkiler.