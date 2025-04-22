Doğum yardımı ne zaman ödenecek 2025? İşte ilk ödeme tarihi...

Yağmur Uçar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı ilk ödeme tarihi belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme tutarı ve süresi çocuk sayısına göre değişen doğum yardımının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu.

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

Yardım kapsamında 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek.

Peki, doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ilk ödeme tarihi...

DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2025

Bakan Göktaş, "Doğum Destek Sistemi kapsamındaki ilk ödemeleri Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Ödemeler, annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacak.