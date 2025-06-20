Dolandırıcılar pusuda! ATM’de işleme başlamadan önce mutlaka bunu yapın…

Günlük bankacılık işlemlerinin vazgeçilmezi haline gelen ATM’ler, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda artan şikayetler ve güvenlik raporları, kart kopyalama cihazlarının yaygınlaştığını gösteriyor.

Dolandırıcılar, ATM'lere yerleştirdikleri gizli düzeneklerle kullanıcıların kart bilgilerini ele geçiriyor.

Uzmanlar ATM’de işlem öncesi yapılması gerekenleri açıkladı.

KARTI TAKMADAN ÖNCE BU TUŞA BASIN

ATM’ye kartınızı yerleştirmeden önce “İptal” tuşuna basmak, dolandırıcılığa karşı ilk savunma hattınız olabilir.

Uzmanlara göre bu adım, sahte cihazların çalışmasını engelleyebilir veya devre dışı kalmasına yol açabilir. Bu yöntem, dolandırıcıların kart bilgilerini çalma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor.

KART YERİNE QR KOD KULLANIN

Artık birçok ATM’de QR kod ile kart takmadan işlem yapılabiliyor. Banka uygulamanızdan oluşturduğunuz QR kodu okutarak para çekme veya yatırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu sayede kartınızı hiç kullanmadan işlem yaptığınız için kopyalama riskini tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uzmanlar bu yöntemin en güvenli seçeneklerden biri olduğunun altını çiziyor.

OLAĞAN DIŞI HER DETAYDA UZAKLAŞIN

ATM’nin kart giriş yuvasında çıkıntı, gevşeklik ya da yerinden oynamış bir parça fark ederseniz, kesinlikle işlem yapmayın.

Alışılmadık bir ses veya görünüm de şüpheli bir durumu işaret ediyor olabilir. Böyle bir durumda ATM’yi hemen terk edin ve durumu bankaya bildirin.