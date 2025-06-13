Dolandırıcılık riski en yüksek olan şehirler belli oldu! Bu şehirlere giderken dikkat

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Mastercard Economics Institute tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelinde dolandırıcılığın en yüksek olduğu lokasyonlar belli oldu.

Seyahat dönemlerinde artan dolandırıcılıklar dikkate alınarak yapılan çalışmalar sonucunda vakalarda yaşanan artış dikkat çekti.

Raporda, dünya genelinde en çok dolandırıcılık olayının yaşandığı ülkeler sıralanırken, Türkiye'den listeye 2 şehir girdi.

BU ŞEHİRLERDE DOLANDIRICILIK ZİRVEDE

Yapılan son çalışmaya göre Türkiye’den İstanbul ve Antalya, 2024 itibarıyla seyahat dolandırıcılığı riski yüksek şehirler arasında yer aldı.

Özellikle İstanbul’da taksi ve araç kiralama hizmetlerinde görülen tarife oyunları, uzun güzergah tercihleri ve ödeme sırasında yapılan hileler şehrin adını öne çıkardı.

Turistlerin sıkça şikâyet ettiği bu durumlar, İstanbul’u Barselona, Delhi ve Hong Kong gibi uluslararası dolandırıcılık merkezleriyle aynı listeye taşıdı.

Antalya’da ise risk konaklama alanında yoğunlaşıyor. Tatilciler, sahte otel ilanları ve geçersiz rezervasyonlarla maddi zarara uğruyor.

Özellikle internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda artan şikâyetler, bu Akdeniz şehrini dikkatle yaklaşılması gereken destinasyonlar arasına soktu. Raporda, seyahat dolandırıcılığı vakalarının 2024 yılında %12 oranında arttığı belirtilirken, en fazla olayın tatil planlarının yapıldığı ilk aşamalarda yaşandığı vurgulandı.