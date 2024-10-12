Yağmur Dinç

Deyimler, dilin kapsamını genişleten ve farklı anlamlarda kullanılan tabirler olarak bilinir.

Yüz yıllar boyunca dilden dile dolaşan deyimler, genellikle bir tecrübe sonucu ortaya çıkmıştır.

"Dolap çevirmek" de hikayesi olan deyimler arasında yer alıyor.

Dolap çevirmek deyiminin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre, "hile, düzen ve dalavere ile iş yapmak" manasına gelir. Bu deyimin ortaya çıkış hikayesi ise Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

İŞTE ANLAMI

Söz konusu dolap, ihtiyaç sahiplerinin yardım almak için kullandıkları bir yardımlaşma dolabıydı.

Haremlik-selamlık bölmesinin arasında ağaçtan, silindirik, alt ve üst kısımlarından bir mil ile tutturularak çevrilen dolaplar şeklindeydi.

Çevirince kapıya gelen fukarayı görmeden doyurmaya yararmış. Evin büyükleri evlenme çağındaki gençlerin mektuplarını kapların yanına koyduğunu fark edince “Ne dolaplar çeviriyorsun?” diyerek gençleri inceden uyarırmış.

Her iki şekilde de tamamen gizli yapılan bu işler, 'dolap çevirmek' deyimini karşılıyor.