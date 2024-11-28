Yağmur Dinç

Dolmaların Türk mutfağındaki yeri tartışılmaz...

Birçok çeşidi ile damakları şenlendiren dolmalar, yemek kültürünü zenginleştiriyor.

Şihil Mahşi Dolması, Türk mutfağına ait geleneksel bir yemektir ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir lezzet olarak öne çıkar.

Bu yemek, kabak dolması ya da kabak içi dolması olarak da bilinir ve genellikle kabak kullanılarak yapılır.

Ancak "Şihil Mahşi" ismi, yemekle ilgili özel bir adımdır ve bazen yöresel farklılıklar gösterebilir.

EN LEZZETLİ KABAK

Şihil Mahşi Dolması genellikle zeytinyağlı dolma türünde yapılır, bazen kıyma ve pirinçle hazırlanmış iç harçla da doldurulur.

İç harcında genellikle soğan, kıyma, pirinç, baharatlar (kimyon, kararbiber, nane), bazen domates de kullanılır.

İç harç kabakla doldurulduktan sonra, üzeri kapatılır ve genellikle zeytinyağı ile pişirilir.