Dolunay ne zaman, hangi burçta? 2025 Ekim Dolunay'ı tarihi! Koç'lar dikkat...

Dolunay, Ay'ın Dünya'dan tamamen göründüğü, ışığının maksimuma ulaştığı astronomik bir olaydır.

Her ay yaşanan dolunay, gökyüzünde belirgin bir parlaklık yaratır ve hem astronomi hem astroloji açısından önemli kabul edilir.

Bu süreç, gökyüzü gözlemcileri için ideal bir dönem olmasının yanı sıra, astrolojiye göre burçların enerjilerini ve duygusal durumlarını da etkiler.

Ekim 2025 Dolunay'ı astroloji meraklılarının gündeminde.

Dolunay ne zaman? Hangi burçları nasıl etkileyecek? Hangi burçta gerçekleşecek? İşte yanıtları...

EKİM 2025 DOLUNAYI NE ZAMAN

2025 Ekim dolunayı, 17 Ekim 2025’te gerçekleşecek ve Koç burcunda olacak.

Koç burcundaki dolunaylar genellikle cesaret, girişim ve bağımsızlık konularını ön plana çıkarır. Bu dönemde ani kararlar almaya, riskleri değerlendirmeye ve kendi sınırlarınızı zorlamaya meyilli olabilirsiniz.

KOÇ DOLUNAYI VE ETKİLERİ

Koç: Kendi hedeflerinizde netleşme zamanı; duygusal dalgalanmalar olabilir.

Boğa: Finansal konularda dikkatli olun, harcamalarınızı gözden geçirin.

İkizler: İletişim ve sosyal ilişkilerde açıklık ve dürüstlük öne çıkacak.

Yengeç: Ev ve aile hayatında önemli kararlar gündeme gelebilir.

Aslan: Yaratıcı projeler ve hobiler için enerji dolu bir dönem.

Başak: İş ve sağlık rutinlerinde değişimlere açık olun.

Terazi: İlişkilerde net sınırlar koymak ve kendinizi ifade etmek önemli.

Akrep: Finansal yatırımlar ve ortaklıklarda temkinli adımlar atın.

Yay: Seyahat ve eğitim konularında yeni fırsatlar doğabilir.

Oğlak: Kariyer hedeflerinde netleşme ve fırsatları değerlendirme zamanı.

Kova: Sosyal çevrenizde değişimler ve yeni bağlantılar öne çıkabilir.

Balık: İçsel farkındalık ve ruhsal denge üzerinde çalışmak için ideal bir dönem.