Domates alırken dikkat: Bu işaretler varsa geri bırakın!

Yaz aylarının vazgeçilmezi, sofraların baş tacı domates… Salatalardan soslara, kahvaltıdan ana yemeklere kadar her öğünde kendine yer bulan bu kırmızı mucize, sağlıklı beslenmenin de simgelerinden biri.

Ancak uzmanlar, market ya da pazardan seçtiğiniz bazı domateslerin göründüğü kadar masum olmadığını söylüyor. Üstelik mesele sadece çürük ya da bozulmuş olmaları değil; bu domatesler sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ediyor olabilir!

Gıda güvenliği uzmanlarının uyarılarına göre domateslerin üzerinde bulunan bu işaretler sağlıksız olduklarının adeta kanıtı olarak beliriyormuş.

BU İŞARETLER VARSA HEMEN BIRAKIN

Domates seçerken çoğu zaman göz ardı edilen bu işaretler meğer domatesin sağlıksız olduğuna dair ipucu veriyormuş. Uzmanlara göre, üzerinde küp şeklinde siyah lekeler, küf benzeri izler, ya da derin çatlaklar bulunan domatesler kesinlikle tüketilmemesi gerekenler arasında yer alıyormuş.

Zira bu tür işaretler, domatesin iç kısmında çürümenin başladığına ya da zararlı mikroorganizmaların yerleştiğine işaret ediyormuş.

Bu nedenle domatesin dışında yumuşak, çökük bölgeler bulunuyorsa o domatesleri almamanız için bir işaretmiş. Aynı zamanda sap kısmı etrafında yeşil ya da siyah benekli sertlikler bulunuyorsa bu da olgunlaşmamış ve tarla hastalıklarını işaret ediyormuş.

Üzerinde bulunan delikler ise böcek lavra zararını gösteriyormuş. Domates alırken dikkat edeceğiniz bu ayrıntılar en sağlıklısını almanızda yardımcı oluyormuş.