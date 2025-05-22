Dondurmanın faydaları nelerdir? Dondurmanın bilinmeyen 7 faydası

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma, serinletici etkisinin ötesinde birçok faydayı da beraberinde getiriyor.
Tatlı ihtiyacını karşılamanın en keyifli yollarından biri olan dondurma, ölçülü tüketildiğinde sağlığa çeşitli katkılar sağlayabiliyor.
İşte dondurmanın pek bilinmeyen 7 faydası:
1. Kalsiyum Kaynağıdır
Dondurma, süt ve süt ürünlerinden yapıldığı için güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için kritik öneme sahiptir. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için kemik gelişimini destekleyici bir alternatiftir.
2. Enerji Verir
İçeriğinde bulunan karbonhidrat, protein ve yağlar sayesinde dondurma vücuda hızlı enerji sağlar. Spor sonrası veya yoğun geçen bir günün ardından enerjiyi toparlamak için iyi bir tercih olabilir.
3. Bağışıklık Sistemini Güçlendirebilir
Dondurmanın içeriğindeki bazı süt proteinleri ve vitaminler (özellikle A vitamini), bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Kaliteli ve hijyenik koşullarda üretilmiş dondurmalar bu açıdan önemlidir.
4. Ruh Halini İyileştirir
Tatlı tüketimi beyindeki mutluluk hormonları olan serotonin ve dopamin salınımını artırır. Dondurma da bu etkisiyle stresin azalmasına ve ruh halinin iyileşmesine yardımcı olur.
5. Kas Yapımına Destek Olur
Protein içeriği sayesinde kasların onarımı ve gelişimine katkı sağlayabilir. Özellikle egzersiz sonrası tüketilen sütlü dondurmalar, sporcular için lezzetli bir takviye olabilir.
6. Boğaz Ağrılarını Hafifletebilir
Soğuk etkisiyle boğazda geçici bir rahatlama sağlayabilir. Bu nedenle bazı boğaz rahatsızlıklarında doktor önerisiyle sınırlı miktarda tüketilmesi önerilir.
7. Zihinsel Performansı Artırabilir
Bazı araştırmalar, şeker ve süt ürünlerinin birlikte tüketiminin kısa süreli zihinsel performansı artırabileceğini göstermektedir. Sabah saatlerinde ölçülü tüketilen bir top dondurma, günün verimli başlamasına destek olabilir.