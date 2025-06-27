Dondurup dondurup kullananlar dikkat! Bu buz küpleri tehlike saçıyor

Hollanda'da D&D International B.V., evlerde sıkça tercih edilen bir ürüne ilişkin ciddi bir güvenlik uyarısında bulundu.

Şirketin açıklamasına göre, 6 parçadan oluşan yeniden kullanılabilir buz küpleri, özellikle çocuklar için boğulma riski taşıyor.

Plastik görünümleri ve parlak renkleriyle dikkat çeken bu buz küpleri, küçük yaştaki çocuklar tarafından yiyecek sanılarak ağızlarına alınabilir.

Bu durum, ciddi bir sağlık tehlikesine yol açarak boğulmalara neden olabilir.

Yetkililer, ailelerin bu ürünü evlerinde bulundurmamaları gerektiğini vurguladı.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Yeniden kullanılabilir buz küpleri kutusu 6 adet

Barkod: 5410091776831

Parti numarası: IO2403351 (paketin yanında bulunur)

Satış dönemi: 23 Haziran - 06 Temmuz 2025

Kruidvat mağazalarında satılır.