DSÖ uyardı: O ürünler kanser riskini artırıyor, duyan hemen kurtuluyor!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından son dönemde birçok ürün için çeşitli uyarılar yapılıyor. Sağlığa zararlı oldukları gerekçesiyle tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Son dönemlerde faydalarıyla oldukça popülerlik kazanan o sütler meğer sağlık açısından riskler oluşturuyormuş.

DÖS tarafından yapılan araştırmalar sonucunda tümör gelişimiyle bağlantılı olduğu düşünülen sütlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Popülerlik kazanan gıdalar arasında yer alan yulaf sütü son yıllarda tüketimi giderek artan ürünler arasında yer alıyor. DSÖ’den yapılan uyarıya göre yulaf yetiştirme süresinde kullanılan “glifosat” isimli tarım ilacı kanser riskini arttırdığından bu sütlerin tüketilmemesi öneriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2015 yılında glifosatı, esas olarak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak, 'kanserojen' olarak sınıflandırmıştı.

Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırmada, glifosata maruz kalan çiftçilerde hücresel yaşlanmanın ve kanser riskinin arttığı görüldüğünden söz konusu sütlerin tüketiminde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.