DSÖ’de acil eylem çağrısı yapıldı! Elektronik sigaralar… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigaralar için acil eylem çağrısı yaptı. Elektronik sigarlar yasaklanıyor mu?

ensonhaber.com

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla en çokta gençler arasında sıklıkla kullanılan elektronik sigar kullanımı kontrol altına almak adına acil eylem çağırısında bulundu.

DSÖ, son zamanların trendi haline gelen elektronik sigaraların kullanımına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Yayımlanan raporda, elektronik sigara kullanımının tütün kullanımını azaltmasıyla ilgili olarak herhangi bir etkisinin olmadığı ifade edildi.

Raporda, elektronik sigaraların toplum sağlığına etkilerine ilişkin endişe verici kanıtlar ortaya koyulurken, elektronik sigaranın piyasada bulunmasına ve gençlere pazarlanmasına ısrarlı şekilde devam edildiği belirtildi.

Raporda, "Çocukları ve sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Elektronik sigaraların ülke ülke satışları hakkında detaylara yer verilen raporda, 34 ülkenin elektronik sigara satışlarını yasakladığını, 88 ülkenin bu ürünün satışında minimum yaş sınırı olmadığına ve 74 ülkede ise elektronik sigaralarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

Bağımlılık seviyesi ileri derecede…

Nikotinli elektronik sigara kullanımının ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliğinde olduğu belirtilen raporda, bu ürünlerin bazılarının kansere neden olduğu bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı ifade edildi.

DSÖ'nün faaliyet halinde olduğu bölgelerde 13-15 yaşlarındaki çocukların, yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda elektronik sigara kullandığına dikkat çekildi.

Konu hakkında raporda, "Kanada'da 16-19 yaşlarındaki gençler arasında elektronik sigara kullanım oranları 2017-2022 yıllarında iki katına çıktı. İngiltere'de genç kullanıcı sayısı son üç yılda üç katına çıktı." ifadesi yer aldı.

Acil önlem çağrısı

Nikotin bağımlılığıyle mücadele etmek ve elektronik sigara kullanımı önlemek için tütün kontrolüne kapsamlı yakaşımın yanı sıra acil önemler alınması gerektği vurgulandı.

Elektronik sigara satışını yasaklayan ülkelere, bu yasağın uygulanmasını güçlendirmek için etkili denetim mekanizması kurması tavsiye edildi.

Ayrıca, bunun satışına izin veren ülkelere de bu ürünlerin nüfusa olan zararlarını azaltmaya yönelik güçlü düzenlemeler sağlanması ve vergilendirilmesi için çağrı yapıldı.

Raporda görüşlerine sıkça yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin erken yaşta elektronik sigara kullanmak için tuzağa düşürüldüğünü ve nikotin bağımlısı olabildiğini belirtti.

Ghebreyesus, ülkelere sigara kullanımını önlemek ve özellikle gençleri korumak için sıkı önlemler almaları çağrısında bulundu.