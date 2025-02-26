Dubai çikolatasını unutun! Yeni trend: Melek saçlı çikolata

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Dubai çikolatasının ardından tatlı dünyasına adeta bomba gibi düşen yeni lezzet görenleri şaşkına çevirdi. Kısa süre içinde sosyal medyada trend olan lezzetin adı Melek saçlı çikolata.

“Dubai çikolatası” antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerin yerini Melek saçlı çikolatada ismini aldığı saç benzeri pişmaniye aldı.

Çikolata dünyasını kasıp kavuran bu lezzet deneyenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Aynı zamanda fiyatıyla da şaşkına çeviren çikolata sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.

YENİ TREND PİŞMANİYE!

Antep fıstığı ezmesi ve kadayıf ikilisinin oluşturduğu muazzam lezzet yerini Melek saçlı çikolatada fıstık kreması ve Türk pişmaniyesine bırakıyor.

Fıstık kreması ve Türk pişmaniyesinin yanında bir miktar vanilya, nar ve ahududu aromalarıyla adeta bir lezzet şöleni yaratan bu çikolata fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, bir kalıp "melek saçı" 19 euroya mal olduğu kargo ve nakliye masraflarını da eklerseniz pembe cazibenin 185 gramı neredeyse 30 euroya geldiği ifade ediliyor.