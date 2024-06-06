Dudak üstündeki tüylere telveyi sürün, tüylerin nasıl kökü kuruyor görün… Yüzde bulunan istenmeyen tüyler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle de dudak üzerinde bulunan ince tüyler kadınlar için adeta bir kabus olabiliyor. Dudağınız üzerindeki tüylerin çözümü meğer telveden geçiyormuş. Bakın telve tüyleri nasıl kurutuyor…

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Özellikle de yüz bölgesinde bulunan istenmeyen tüyler hormonal nedenlere bağlı olduğundan zorluyu hal alabilirler. Türlü yöntemler denendiği halde bir türlü temizlenmeyen bu tüyler çoğu kadın için oldukça can sıkıcıdır.

Birçok farklı cilt bakım ürünü kullanarak azaltılmaya çalışan bu tüylerin çözümü kahve telvesinden geçiyormuş. Kahve içtikten sonra dökülen o telveler meğer dudak üzerinde bulunan istenmeyen tüylerin bir numaralı ilacıymış.

Kahve telvesiyle uygulayacağınız bu yöntem tüylerinizin kökünü kurutmada oldukça etkili olacak. İştei telveden gelen mucize…

Telveyi dudağınız üstüne sürün…

Dudak üzerinde bulunan istenmeyen tüylerinizi kahve keyfinizin hemen ardından çözeceksiniz. Bunun için tek yapmanız gereken kahve telvesini ve karbonat ile karıştırmak.

Bu doğal karışım ile cildiniz ölü hücrelerden kolayca arınacak ve tüylerinizin belirginliğini azaltmada da oldukça etkili sonuçlar sunar. Uygulayacağınız bu yöntem ile dudak üstündeki tüylerin kökleri zayıflaştırarak tüy oluşumunu azaltmada oldukça etkilidir.

Aynı zamanda cildi yumuşatan ve peeling etkisiyle ön plana çıkan kahve telvesi doğal bir tüy dökücü olabilir. Karbonat ise temizleyici özelliği ile cildinizin daha temiz görünmesini sağlar. Bu yöntemi düzenli olarak kullanmanız en etkili sonuçları almanızı sağlayacak.

Bu mucizevi karışım için bir çay bardağı karbonat, bir çay bardağı Türk kahvesi telvesine yeterli olacak. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra cilde uygulayabilirsiniz. Bu işlemi ağda sonrasında uyguladığınızda köklere doğrudan temas edebilir ve bu sayede daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz.