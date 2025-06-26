Düğme, fermuar, overlok… ŞOK’a dikiş makinesi geliyor: İşte fiyatı

Hafta sonu alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyen tüketicilerin uğrak noktası haline gelen ŞOK Market, 28 Haziran Cumartesi günü geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu.

Bu hafta özellikle evde vakit geçirmeyi sevenler, çocuklarına hediye almak isteyenler ve yaz için gardırobunu yenilemek isteyenler için birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor.

28 Haziran kataloğunda her yaş grubuna hitap eden çeşitli oyuncaklar yer alıyor. Eğitici setlerden figürlü oyuncaklara, boyama aktivitelerinden zeka geliştirici oyunlara kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Evde üretmeyi sevenler için ŞOK Market’te bu hafta ev tipi dikiş makinesi de raflarda yer alacak.

28 Haziran Cumartesi günü itibarıyla başlayacak olan kampanya ürünleri, stoklarla sınırlı olacak.İşte ŞOK 28 Haziran aktüel katalog: