Düğün yapacaklar dikkat: Fotoğraf ve kamera çekimlerinde sistem değişti!

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Düğün, nişan, doğum ya da herhangi başka bir özel gününü ölümsüzleştirmek için tutulan fotoğrafçı ve kameramanlar için yeni bir dönemin kapıları açıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından atılan yeni adımla birlikte, "Etkinlik Fotoğrafçısı ve Kameramanı" mesleğini resmî çerçeveye alındı.

Söz konusu adımla birlikte, fotoğrafçılık ve kameramanlık alanlarında faaliyet gösteren kişilerin sahip olması gereken bilgi ve becerileri tanımlayan ulusal yeterlilik onaylandı.

Yeni ulusal yeterlilik, 4. seviye olarak kabul edildi ve yalnızca düğün ya da doğum gibi özel etkinlikleri değil, toplantı, konferans gibi resmi organizasyonları da kapsadığı belirtildi.

BELGE ALINMASI GEREKECEK!

İlgili alanlarda faaliyetlerine devam etmek isteyen kişilerin ise artık yeterlilik belgesi almaları gerekecek.

Yeterlilik belgesi almak isteyen adaylar ise, hem teorik hem performansa dayalı sınavlardan geçecek. Bu sınavlarda başarılı olan kişiler, belgeli ve resmi anlamda “yetkin” kabul edilerek hizmetlerine devam edebilecek.

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, bu gelişmenin sektörde kaliteyi artıracağını belirtti. İlhan, “Hayatımızdaki önemli anların, yetkin kişilerce kayıt altına alınması çok önemli. Bu sistemle hem tüketiciler korunacak hem de hizmet kalitesi artacak” ifadelerini kullandı.