Dünya Akıl Sağlığı Haritası paylaşıldı! Türkiye’nin akıl sağlığı kategorisi şaşırttı…

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International SOS tarafından her yıl yayınlanan interaktif haritalar, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri silahlı çatışmaların dışında güvenlik, iklim değişikliği ve akıl sağlığı olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirdi.

Ülkeler söz konusu değerlendirmede sahip oldukları risk düzeyine göre sınıflandırıldılar. Tükiye güvenlik konusunda yapılan haritada orta risk grubunda yer alırken iklim değişikliğine bağlı olarakta oluşturulan listede de orta risk grubunda yer aldı.

İklim değişikliği haritasında Türkiye, son yılların gözde tatil ülkeleri arasında yer alan Mısır, Tayland, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti gibi destinasyolar ile aynı grupta yer alması dikkat çekti.

AKIL SAĞLIĞI HARİTASI ŞAŞIRTTI!

Güvenlik ve iklim değişikliğinin yanı sıra en ilgi çekici harita olan akıl sağlığı haritasında Türkiye’nin yer aldığı kategori şaşırttı.

Söz konusu haritayla birlikte ülkelerde nüfusa oranla ne kadar depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, yeme içme bozuklukları ve şizofreni vakası olduğunu ortaya koyuldu.

Türkiye bu haritada da yüzde 12.5 - 15 ile 'orta risk' diliminde yer alarak dikkat çekti.